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"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği" - 15 Temmuz Milli İrade Meydanı
7 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında trafik yoğunluğunun azaldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:05 Kaynak: AA
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