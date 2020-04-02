"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"

Cumhuriyet Alanı'ndan detaylar

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Sahil bandından ve boş banklardan görüntü MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu. Günün her saatinde yoğunluk yaşanan sahil kıyısında bu kez sessizlik hakimdi.