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"Türkiye'nin Meydanları"nda koronavirüs sessizliği"
6 saat önce
Taksim meydanı'ndaki atlı polislerin devriyesi Eminönü meydanı Aksaray meydanı İSTANBUL - "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuyor.
Taksim meydanı'ndaki atlı polislerin devriyesi
Eminönü meydanı
Aksaray meydanı İSTANBUL - "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:16 Kaynak: AA
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