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Türkiye'nin mezgit ve istavritleri Samsun'dan - Son Dakika

Türkiye'nin mezgit ve istavritleri Samsun'dan

12.09.2021 00:57
Türkiye'nin mezgit ve istavritleri Samsun'dan, System.String[]

Samsun Balık Hali'nde gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar süren mezada Türkiye'nin dört bir yanından katılan balıkçılar, kasa kasa mezgit, istavrit ve barbun ile memleketlerine döndü.

Samsun Balık Hali'nde gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar süren mezada Türkiye'nin dört bir yanından katılan balıkçılar, kasa kasa mezgit, istavrit ve barbun ile memleketlerine döndü.

1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından hareketli geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'ndeki mezatta, mezgit ve istavrit bolluğu yaşanıyor. Gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar süren mezatta, kasa kasa tonlarca mezgit ve istavrit balığı satıldı. Genellikle çevre iller olmak üzere birçok yerden Samsun'a gelen vatandaşlar, araçlarını mezgit, istavrit ve çeşitli balık türleriyle doldurdu.

51 senedir balık halinde bulunan Arif Pamuk, "Palamut bekliyorduk fakat hava şartları uygun olmadığı için palamutta herhangi bir ilerleme olmadı. Biraz zaman geçsin olur. Çinakop bol görünüyor denizde. Baya bir çinakop ve lüfer var denizde. Bu balıkların avlanma zamanına daha var. Karadeniz'de baya bir istavrit var. İstavrit günde 2 bin kasa geliyor. Bazen daha da fazla oluyor. Kasası 60 ile 120 TL arasında oynuyor. Günde 1000 ile 1.500 kasa arasında mezgit ve barbun geliyor. Mezgitlerin normalinin kasası ise 80 TL ile 200 TL arasında satılıyor. İri mezgitlerin kasası ise 200 ile 400 TL arasında satılıyor. Türkiye'nin her yerinden adam gelir buraya. Karadeniz'de şuan İstanbul tarafından hamsi var. Takımları 100,200, 300 alıyorlar" dedi.

Çarşamba'da balıkçı esnafı olan Aydın isimli bir vatandaş ise "Bu sene mezgit ve istavrit boldur. Palamut daha yeni başlıyor. Hamsi erken çıktı. Ben 30 yıldır balıkçıyım eylül ayında hamsi görmedim. Normalde hamsinin 11. ayı bulması lazım çıkması için. İstavritler boldur ve kilosu 10 TL'dir. Her bütçeye uygundur. Mezgitlerde aynı şekilde. Orta boy mezgitlerin kilosu 10 TL, büyük boyları 30 TL. Bu sene millet bol bol balık yiyebilir. Bir çorba 15 TL, balık 10 TL. Ben en çok mezgit, istavrit ve barbun aldım. Talep o balıkları fazla var. Kasa kasa doldurduk, Çarşamba'ya götürüyoruz" diye konuştu.

Balık Halinde bir balık vatandaş "Şu anda saat 03.00, saat 04.00'e kadar burada curcuna kopar. Balıkçı hep bir mücadele veriyor. Denizde de mücadele veriyor, mezatta da mücadele veriyor, satarken de mücadele veriyor. Buraya Tokat ,Amasya, Trabzon, Rize geliyor. Türkiye'nin başkenti Samsun'dur balıkçılık konusunda" şeklinde konuştu.

Balık mezadı gece geç saatlere kadar devam etti. - SAMSUN

Türk Lirası, Türkiye, Samsun, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin mezgit ve istavritleri Samsun'dan - Son Dakika Ekonomi


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