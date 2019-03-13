Türkiye'nin "mini askerleri" sahaya çıktı
18 dakika önce
SSB tarafından yürütülen Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü sözleşmeleri kapsamında 4 firmaya hafif atılabilir ve hafif insansız kara aracı geliştirme görevi verildi.
SSB tarafından yürütülen Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü sözleşmeleri kapsamında 4 firmaya hafif atılabilir ve hafif insansız kara aracı geliştirme görevi verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:00
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