Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin "mini askerleri" sahaya çıktı

Türkiye'nin "mini askerleri" sahaya çıktı

18 dakika önce

SSB tarafından yürütülen Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü sözleşmeleri kapsamında 4 firmaya hafif atılabilir ve hafif insansız kara aracı geliştirme görevi verildi.

Türkiye'nin
SSB tarafından yürütülen Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü sözleşmeleri kapsamında 4 firmaya hafif atılabilir ve hafif insansız kara aracı geliştirme görevi verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:00 

Fi, Ekonomi
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