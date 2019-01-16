Batman
Valisi Hulusi Şahin, Beşiri
ilçesine bağlı Uğurca köyünde Ezidilerin yaşadığı çadır kente ziyarette bulundu.
Vali Şahin, Beşiri ilçesine bağlı Uğurca köyünde Ezidilerin kaldığı çadır kenti ziyaretinde, onlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak verdi.
Şahin, burada yaptığı açıklamada, Irak
'ın Sincar
bölgesinde DEAŞ'ın zulmünden kaçan Ezidilerin Türkiye
'ye sığındığını anımsattı.
Ezidiler için çadır kent oluşturulduğunu ve Ezidilerin yaklaşık 3 yıldır çadır kentte kaldığını aktaran Şahin, bölge insanının onlara kucak açtığını söyledi.
"Dünyada kapılarını sınırsız açan tek ülkeyiz"
Onlara destek olmaya çalıştıklarını, ihtiyaçlarını belirlemek ve onlarla sohbet etmek için çadır kenti ziyaret ettiğini bildiren Şahin, şöyle konuştu:
"Gerçekten çok büyük dramatik bir dönemden geçtiler ama şu an Türkiye'nin güvencesi altında yaşıyorlar. Diledikleri kadar kalabilirler. Türkiye'nin misafirperverliğini sonuna kadar göstereceğiz. Burada kaldıkları süre içerisinde her türlü insani ihtiyaçlarına destek olmaya devam edeceğiz. Dünyada kapılarını sınırsız açan tek ülkeyiz. Biz ülkemize gelen Suriyeliler için 30 milyar dolar para harcadık. Bizim Afrin
'de, Cerablus
'u bulduğumuz zaman oralar dümdüz edilip yıkılmıştı. Ama biz oraları yeniden inşa ettik. Girdiğimiz yeri imar eden bir ülkeyiz, para harcarız ve oraları pırıl pırıl ederiz. Şu an insanlar Afrin'de ve Cerablus'ta ekmeklerini kazanıyorlar. Fırınlar ve okullar açıldı. Geçenlerde Gaziantep
Vali Yardımcısı orada vefat etti. Biz ülke olarak oralar güzel ve huzur içinde yaşasın diye çabalıyoruz. İnşallah göreceksiniz Kamışlı'dan Resulayn'a kadar bu bölgelere de girdiğimiz zaman oraları da imar edip huzur getireceğiz."
Birinin birine zulmetmesine izin vermeyeceklerine dikkati çeken Şahin, "Bizim bayrağımızın altında herkes bin yıl huzur içinde yaşadı ve yaşamaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Ezidiler ise yapılan ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerini misafir eden ve her zaman koruyup kollayan Türkiye'ye teşekkür etti.
Vali Şahin, daha sonra İkiköprü Jandarma
Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.