Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin mobil trafiğinde artış

Türkiye'nin mobil trafiğinde artış

1 saat önce

Türkiye'de mobil trafik, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 68,9 milyar dakikaya yükseldi.

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Türkiye'de mobil trafik, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 68,9 milyar dakikaya yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:30 

Türkiye, Ekonomi
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