Türkiye'nin mobil trafiğinde artış
1 saat önce
Türkiye'de mobil trafik, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 68,9 milyar dakikaya yükseldi.
Türkiye
'de mobil trafik, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 68,9 milyar dakikaya yükseldi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:30
İzlediği Kore Dizisi Hayatını Değiştirdi! Artık Üniversitelerde Ders Veriyor
Atiba Burak Yılmaz'a Sahip Çıktı
Cumhurbaşkanlığından, New York Times'ın 'Türkiye'den Yurt Dışına Göç' Konulu Yazısına Yalanlama Geldi
Golcü Futbolcu Alan Carvalho, Birkaç Gün İçerisinde Galatasaray Kampına Katılacak