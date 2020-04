Türkiye'nin mobilya başkenti İnegöl'de üretime devam - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl İlçesinde mobilya üretim merkezleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerle üretime devam ediyor.

Mobilya işçileri, fabrikalarda belirli bir mesafeyle eldiven ve maskeyle çalışıyor. İşçiler, öğlen yemek molasında ise bir masada 2 kişi çapraz olarak oturuyor.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine, mobilya sektöründe işletmelerin yüzde 90'ında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ayhan, bazı işletmelerin çalışma saatlerinde değişime gittiğini vurgulayarak, devletin de desteklerini sürdüğünü anlattı.

İş güvenliği ve sağlığıyla ilgili tedbirlerin had safhada olduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Her çalışanın belirli bir mesafe aralığıyla, maske ve eldivenli çalışma zorunluluğu var. Bu kurallara işletmelerimiz uyuyoruz. Daha önce aldığımız siparişlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Belirli bölgelerde sıkıntı olsa da yine de nakliye ağı çalışıyor. Nakliye sektörü çalıştığı ve mağazalar ürün istediği sürece işletmeler işinin başında olacaktır. Her işletme kendine has bir şekilde çalışma yapıyor. Dileriz ki hiçbir şey olmaz. Önce insan sağlığı sonra iş gelir. İkisini bir arada götürmeye çalışıyoruz."