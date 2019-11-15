Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu" düzenlenecek
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"Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu" düzenlenecek

6 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işbirliğiyle 19-20 Kasım'da "Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu" düzenlenecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işbirliğiyle 19-20 Kasım'da "Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu" düzenlenecek.


Kuruluşunun 160'ıncı yıl dönümünde Mekteb-i Mülkiyenin Türk modernleşmesinde ve Türk akademisinin gelişmesindeki rolünün konuşulacağı sempozyumda, Osmanlı döneminde olduğu kadar Cumhuriyet Türkiye'sinde de bürokrasinin gelişiminde önemli bir yeri olan Mülkiye'nin kurumsal tarihi ele alınacak. Prof. Dr. Zafer Toprak'ın "Mülkiye ve Türkiye'de Sosyal ve Beşeri Bilimlerin Evrimi" başlıklı çerçeve bildirisiyle başlayacak olan sempozyumda Mülkiye'nin gerek Osmanlı Devleti, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde akademik ve bürokratik alanda yaptığı katkılar ortaya konacak. Mülkiye'nin yetiştirdiği diplomat, bürokrat ve akademisyen portrelerinin konuşulacağı sempozyumda, günümüzde Siyasal Bilgiler Fakültesi adıyla faaliyetlerini sürdüren kurumun Türkiye'de iktisat, uluslararası ilişkiler, maliye gibi alanların akademik ve kurumsal gelişimindeki rolünü aydınlatan bildirilere de yer verilecek.


Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Aziz Köklü Salonu'nda gerçekleştirilecek olan sempozyum, ilgili herkesin katılımına açık olacak. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:44 Kaynak: İHA
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