Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'deki bombalı saldırıda 80 civarında kişinin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'deki bombalı saldırıda 80 civarında kişinin... - Son Dakika

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'deki bombalı saldırıda 80 civarında kişinin...

6 saat önce

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'deki bombalı saldırıda 80 civarında kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'deki bombalı saldırıda 80 civarında kişinin..., System.String[]

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'deki bombalı saldırıda 80 civarında kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mehmet Yılmaz, Mogadişu, Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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