Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi - Son Dakika

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi

6 saat önce

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın açıklamaları MOGADİŞU - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın açıklamaları MOGADİŞU - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi

Mehmet Yılmaz, Mogadişu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 mesaisi yoğun geçti! 19 ülkeyi ziyaret etti
Antalya'da aralık ayında deniz keyfi Yerli arabanın bataryası 60 liraya dolacak, 500 km yol gidilebilecek Avustralya'da VAR konuşmaları yayınlandı!

Son Dakika Haberleri
17:16 Kaldırımda yatan köpeği soğuktan korumak için üzerine hırka örttüler - Son Dakika
17:16 İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den "domuz gribi" açıklaması - Son Dakika
17:15 Murat İDE'ye saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
17:14 Bakan akar idlib'deki gözlem noktalarımız kendilerine saldırı olursa karşılık verecek - Son Dakika
17:14 Somali'de terör saldırısında ölen 2 türk'ün cenazesi getiriliyor - Son Dakika
15:53 Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Son Dakika
14:31 Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 17:18:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]