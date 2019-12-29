Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi - Son Dakika
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi
6 saat önce
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın açıklamaları MOGADİŞU - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi. Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:59 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 mesaisi yoğun geçti! 19 ülkeyi ziyaret etti Antalya'da aralık ayında deniz keyfi Yerli arabanın bataryası 60 liraya dolacak, 500 km yol gidilebilecek Avustralya'da VAR konuşmaları yayınlandı!