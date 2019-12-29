Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz Somali'deki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

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Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz Somali'deki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti
6 saat önce
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın yaralıları ziyaretinden detay MOGADİŞU - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'deki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:21 Kaynak: AA
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