Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda iki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda iki... - Son Dakika

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda iki...

6 saat önce

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda iki..., System.String[]

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mogadişu, Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Toyota Türkiye, yerli otomobil paylaşımıyla gönülleri fethetti
Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor Mustafa Ceceli'den yerli otomobil yorumu: Ön sipariş açılsın, sıradayız

Son Dakika Haberleri
18:26 ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI - Son Dakika
18:26 Muğla'da 4 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi - Son Dakika
18:25 Annesinin oturma eylemi sayesinde sıcak yuvasına kavuştu - Son Dakika
18:24 Cezayir'de Abdulaziz Cerad yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi - Son Dakika
18:23 Otobüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasına yansıdı - Son Dakika
17:28 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Son Dakika
17:04 Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 18:27:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda iki... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]