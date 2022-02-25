'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesinin ikinci fazı başladı - Son Dakika
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'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesinin ikinci fazı başladı

25.02.2022 11:39
'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesinin ikinci fazı başladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını sağlamak için hazırlanan 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesinin ikinci fazının başlatıldığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını sağlamak için hazırlanan 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesinin ikinci fazının başlatıldığını açıkladı. Bakan Derya Yanık, "İlk fazda olduğu gibi mühendis olmak isteyen kız öğrencileri her alanda destekleyerek, mesleklerinin rol modelleri olmalarını hedefliyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde; Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi ve Limak Vakfı iş birliğinde başlatılan 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi, 31 Aralık 2021'de tamamlandı. Mühendislik eğitimi alan veya alacak olan kız öğrencilerin eğitimlerini birçok yönden desteklemek için yürütülen projenin etki raporuna göre, kız öğrencilerin mühendisliğe ilgisi arttı. Bakanlık ve proje paydaşlarınca elde edilen olumlu sonuçlar üzerine projenin ikinci fazı, ocak ayında başladı. Lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan oluşan projenin ilk fazında devlet üniversitelerinin inşaat, çevre, endüstri, makine, elektrik/elektronik, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden öğrenciler programdan faydalandı. İkinci fazda kimya mühendisliği dalındaki kız öğrenciler de programa dahil edildi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR PLATFORMA DÖNÜŞTÜRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Derya Yanık, kadınların ve kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkaracak, hayallerini gerçekleştirmelerini mümkün kılacak projelere ve faaliyetlere öncelik verdiklerini belirtti. Bakan Yanık, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan hanımefendi, kız çocuklarımızın eğitimine büyük bir hassasiyetle yaklaşmış, çalışmalarımıza öncülük etmişlerdir. Biz de bakanlık olarak özellikle kız çocuklarının mühendislik mesleğine katılımını desteklemek için başlattığımız 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesini sürdürülebilir bir platforma dönüştürmeyi amaçlıyoruz. İlk fazda olduğu gibi ikincisinde de kız öğrencilerin farkındalığını artırarak daha fazla kadın mühendisin iş hayatına katılmasını, mühendis olmak isteyen kız öğrencileri her alanda destekleyerek, mesleklerinin rol modelleri haline gelmelerini hedefliyoruz" dedi.


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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milli eğitim bakanlığı, Derya Yanık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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