Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı - Son Dakika
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Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı

27.07.2022 10:27
Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlenmesi sonucu çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldi.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlenmesi sonucu çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldi.

Irak'ta Musul'un kuzeydoğudaki El-Hadba semtinde bulunan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının yakınlarına gece saatlerinde 2 adet roket düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Görgü tanıkları, birçok ailenin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Musul Başkonsolosluğu tarafından Irak basınına yapılan açıklamada, konsolosluk çalışanlarının saldırıda zarar görmediği belirtildi. - ERBİL

YORUMLAR
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BM: Türkiye, Irak ile 'Duhok meselesini' ortaklaşa görüşmeye hazır BM: Türkiye, Irak ile 'Duhok meselesini' ortaklaşa görüşmeye hazır Fransa, Musul'da başkonsolosluk açıyor Fransa, Musul'da başkonsolosluk açıyor
Kaynak: İHA

Türkiye, Musul, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı - Son Dakika
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