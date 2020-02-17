Türkiye'nin Musul ve Basra başkonsoloslukları ilkbaharda açılacak - Son Dakika
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Türkiye'nin Musul ve Basra başkonsoloslukları ilkbaharda açılacak

7 saat önce

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Musul ve Basra başkonsolosluklarının ilkbaharda yeniden faaliyete başlayacağını bildirdi.

Türkiye'nin Musul ve Basra başkonsoloslukları ilkbaharda açılacak, System.String[]

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Musul ve Basra başkonsolosluklarının ilkbaharda yeniden faaliyete başlayacağını bildirdi.

Yıldız, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Büyükelçilik binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye-Irak ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için özenle çalıştıklarını ifade eden Yıldız, "Siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin teminatı, iki ülke insanı arasındaki kuvvetli bağ ve muhabbettir. Orta Doğu'da iki ülke halkları arasında güçlü muhabbetin olması ender bir durumdur. İlişkilerimizin insani boyutunu da geliştirmek bizim için stratejik önemdedir." dedi.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin Irak'taki temsilcilik ağını genişletmeye devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde Musul ve Basra'da da temsil ağımızı geliştirmiş olacağız. Musul ve Basra başkonsoloslarımız sahada. Buralardaki temsilciliklerimiz için yerler tespit edildi ve ilkbaharda faaliyete geçilecek. Necef için de Irak makamlarından onay almıştık. Musul ve Basra açılışı sonrası hedefimiz Necef'teki başkonsolosluğumuzun açılması olacak. Kerkük için de Irak makamlarından onay bekliyoruz. Necef ve Kerkük'e gittiğimizde oradaki insanların buralarda başkonsolosluk açılması talepleriyle karşılaşıyoruz. Irak hükümeti bu talepleri yerine getirirse Irak halkının talebini karşılamış olacak."

Iraklılara vize uygulaması

Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Iraklılara yönelik vize uygulamasında değişikliğe gidileceğini aktaran Yıldız, 15 Nisan 2020'den itibaren elektronik vize uygulamasına son verilerek Irak'tan Türkiye'ye seyahatin "etiket vize" uygulamasıyla sürdürüleceğini kaydetti.

Yıldız, yeni uygulamaya geçiş nedenlerini ise "Iraklıların, Türkiye'yi ticaret, sağlık ve turizm için ziyaret etmesi Türkiye'nin faydasınadır. Vize uygulaması bu temellere dayalı olarak sürdürülecek. Bu çerçevede vize başvurusunda kolaylıklar sağlanacak ve daha şeffaf bir yöntem izlenecek." sözleriyle anlattı.

Türkiye'yi 2019'da ziyaret eden Iraklı sayısının 1 milyon 375 bin olduğunu sözlerine ekleyen Yıldız, bunun son yıllar için bir rekor niteliği taşıdığını ifade etti.

Yıldız ayrıca Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 4'üncü ülke konumundaki Irak ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2019 sonunda 15,8 milyar doları bulduğunu ve bunu 20 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye, Bağdat, Basra, Musul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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