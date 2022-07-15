Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Öztürk'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, 15 Temmuz'la ilgili tüm detayları "demokratik dayanıklılık" kavramı çerçevesinde müttefiklere anlatarak bilgilendirmeye devam ettiklerini, Madrid Zirvesi'nde kabul edilen yeni Stratejik Konsept'te NATO'nun temel görevleri arasında yer verilen terörle mücadelenin birlik içinde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Öztürk, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle NATO karargahında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Karargahın "Agora" olarak adlandırılan ve toplanma yeri olarak işlev gören giriş bölümündeki dev ekrana yansıtılan 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan slayt gösterisi eşliğinde konuşan Öztürk, böyle bir gösterinin ilk defa yapıldığına dikkati çekti.

Öztürk, fotoğrafları karargahtaki ana ekranın dışında pek çok ekranın aynı anda verdiğini ve bunların gelecek birkaç saatte yayınlanmaya devam edeceğini söyledi.

Bu haftanın, NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcilerini bir araya getiren son Konsey oturumunda özel gündem maddesi açarak 15 Temmuz'la ilgili bir sunum yaptığını aktaran Öztürk, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve davetli ülkeler sıfatıyla İsveç ile Finlandiya'nın temsilcilerinin de toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Öztürk, "Konsey toplantısında yaptığımız bilgilendirmenin üzerine bu şekilde (slayt gösterisiyle) hatırlatma yapılması ilk defa olan önemli bir gelişmedir." dedi.

"Demokratik dayanıklılık"

15 Temmuz'un arka planını ve nasıl bir badireden geçildiğin tüm detaylarıyla izah ettiklerini aktaran Öztürk, "15 Temmuz, milletimizin büyük fedakarlığıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin tekrar diriliş sahnesidir. Bir süreden beri NATO'da da gündemde olan demokratik dayanıklılık kavramı bağlamında aslında bu kavram daha ortaya bile çıkmadan en çetin mücadeleyi vermek suretiyle Türk milleti, demokrasinin nasıl savunulduğunu tüm müttefiklere göstermiştir." diye konuştu.

Öztürk, 29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "FETÖ, PKK ve diğer tüm terör örgütlerinin nasıl rezil işler yaptıklarını" bir video eşliğinde müttefiklere gösterdiğini hatırlatarak, "Bu bilgilendirmenin ardından müttefiklerimize bugün Konsey'de tekrar hatırlatmada bulunmamız çok zamanında oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Demokratik dayanıklılık" kavramının bazı müttefiklerin başına gelen hadiseler nedeniyle giderek daha geniş kesim tarafından benimsendiğini vurgulayan Öztürk, "Önümüzdeki dönemde yükselen enerji fiyatları, gıda krizi, iklim değişikliği gibi nedenlerle artabilecek sıkıntıların sonunda belki başka demokrasilerin de direnç ve dayanıklılıklarının test edilmesi söz konusu olabilir." dedi.

Öztürk, bu kavramın İttifak içinde giderek yerleşeceğini, bu mücadelenin her alanda topluca birlik ve dayanışma içinde yapılması gerektiğini belirtti.

NATO'nun temel görevleri arasında "terörle mücadele"

Madrid'de kabul edilen yeni Stratejik Konsept belgesinin müttefiklerin terörizmin her türüne karşı kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini ortaya koyduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Terörizmi en önemli tehditlerden biri olarak niteleyen Stratejik Konsept'te, terörizmle mücadele NATO'nun temel görevleri olarak yerini aldı. Terörizmle mücadele artık tüm müttefiklerce yeni bir bakış açısıyla ele alınmak durumunda. Bizler de burada NATO'da hem Konsey'de hem Askeri Komite'de hem tüm komitelerde Türkiye'mizin haklı mücadelesini anlatıyoruz. Müttefiklerimizin de bu konuda farkındalığını sağlamak için gayretlerimizi sürdürüyoruz."

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 15 Temmuz'un izlerini yerinde görmüştü

Stoltenberg, 15 Temmuz sonrasında 8-9 Eylül 2016'da Türkiye'yi ziyaret etmiş, "Eğer darbe girişimi başarılı olsaydı bu, sadece Türkiye için değil tüm NATO için bir felaket olacaktı. Üye ülkelerimizden herhangi birinde demokrasiye yapılan her saldırı müttefiklerimizin temeline yapılmış bir saldırıdır." ifadelerini kullanmıştı.

NATO Genel Sekreteri, sonrasında yaptığı birçok açıklamada, darbe girişiminin yol açtığı zararı, Ankara'ya yaptığı ziyarette kendi gözleriyle gördüğünü, Türkiye'nin terörden en fazla zarar gören NATO müttefiki olarak tüm endişelerinin meşru olduğunu vurgulamıştı.

NATO'da bir ilk olan ve AA fotoğraflarından oluşan slayt gösterisinin açılışına Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciği, Türk Askeri Temsil Heyeti personeli ve NATO'da çalışan asker ile sivil personel katıldı.