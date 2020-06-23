Türkiye'nin NATO'daki yeni askeri kuruluşu - Son Dakika

Türkiye'nin NATO'daki yeni askeri kuruluşu

Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (MARSEC COE), Türkiye'nin NATO'ya akredite olan ikinci, NATO'nun ise 26'ncı mükemmeliyet merkezi olarak "Uluslararası askeri kuruluş" statüsüne kavuştu.

Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (MARSEC COE), Türkiye'nin NATO'ya akredite olan ikinci, NATO'nun ise 26'ncı mükemmeliyet merkezi olarak "Uluslararası askeri kuruluş" statüsüne kavuştu.

Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü


Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın girişim ve katkılarıyla hız kazanan çalışmaların sonucunda Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı, 8 Haziran'da NATO'ya akredite olarak uluslararası askeri kuruluş statüsüne ulaştı. Türkiye'nin NATO'ya akredite olan ikinci kuruluşu olan merkez, NATO'nun ise yirmi altıncı mükemmeliyet merkezi olma özelliğini taşıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde 12 Kasım 2012'de kurulan Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı, Türkiye liderliğinde çevre denizlerde yürütülen deniz güvenlik konularında eğitim, araştırma, geliştirme ve karşılıklı çalışabilirliğin geliştirilmesini amaçlıyor.


Uluslararası deniz güvenliği askeri projelerinde liderlik yapması beklenen merkez, aynı zamanda Türkiye'nin tezlerini NATO platformlarında çok daha güçlü seslendirmeye devam edecek. Merkez tarafından Türkiye'nin savunma sanayi ve akademik potansiyeli NATO ülkeleri ile paylaşılacak, NATO'nun köklü ve sadık bir müttefiki olan Türkiye'nin NATO içerisindeki katkı ve görünürlüğü artırılacak. NATO'nun deniz güvenliğine yönelik çabaları desteklenecek ve NATO'nun bu yöndeki dönüşümüne katkı sağlanacak merkez ile ittifakın deniz yapılanmasının güçlendirilmesine katkıda bulunulacak. Deniz güvenliği alanında bir çekim merkezi olması amaçlanan merkezin Türkiye'nin dünyaya açılan bir penceresi olarak marka bir uluslararası askeri kuruluş olması hedefleniyor.


Süreç Eylül 2018'de başladı


MARSEC COE'nin milli ihtiyaçlara ilaveten NATO'nun da ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte küresel bir marka olması hedeflenerek "NATO Akreditasyon ve Aktivasyon" faaliyetleri Eylül 2018'den itibaren başladı. Bu süreçte 18 Ekim 2019'da MARSEC COE kurucu ve sponsor ülke temsilcilerinin katılımıyla "Operasyonel ve Fonksiyonel Mutabakat Muhtıraları İmza Töreni" yapıldı. Mutabakat muhtıraları 27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. MARSEC COE Akreditasyonu ise NATO'nun en üst karar mekanizmaları olan Askeri Komite (MC) ve Kuzey Atlantik Konseyi'nde (NAC) sırasıyla 20 Mayıs ve 8 Haziran 2020 tarihlerinde onaylandı. - ANKARA

Hulusi Akar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin NATO'daki yeni askeri kuruluşu - Son Dakika

Son Dakika

16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
16:25
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
16:22
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
16:19
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
16:10
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
16:02
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
15:57
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
15:49
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
15:42
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
15:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 16:51:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin NATO'daki yeni askeri kuruluşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]