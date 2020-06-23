Türkiye'nin NATO'daki yeni askeri kuruluşu - Son Dakika

DENİZ Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (MARSEC COE), Türkiye'nin NATO'ya akredite olan 2'nci, NATO'nun ise 26'ncı mükemmeliyet merkezi olarak 'uluslararası askeri kuruluş' statüsüne kavuştu.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın girişim ve katkılarıyla hız kazanan çalışmaların sonucunda Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı, 8 Haziran'da NATO'ya akredite olarak uluslararası askeri kuruluş statüsüne ulaştı. Türkiye'nin NATO'ya akredite olan 2'nci kuruluşu olan merkez, NATO'nun ise 26'ncı mükemmeliyet merkezi olma özelliğini taşıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde 12 Kasım 2012'de kurulan Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı, Türkiye liderliğinde çevre denizlerde yürütülen deniz güvenlik konularında eğitim, araştırma, geliştirme ve karşılıklı çalışabilirliğin geliştirilmesini amaçlıyor. Uluslararası deniz güvenliği askeri projelerinde liderlik yapması beklenen merkez, aynı zamanda Türkiye'nin tezlerini NATO platformlarında çok daha güçlü seslendirmeye devam edecek. Merkez tarafından Türkiye'nin savunma sanayi ve akademik potansiyeli NATO ülkeleri ile paylaşılacak, NATO'nun köklü ve sadık bir müttefiki olan Türkiye'nin NATO içerisindeki katkı ve görünürlüğü artırılacak. NATO'nun deniz güvenliğine yönelik çabaları desteklenecek ve NATO'nun bu yöndeki dönüşümüne katkı sağlanacak merkez ile ittifakın deniz yapılanmasının güçlendirilmesine katkıda bulunulacak. Deniz güvenliği alanında bir çekim merkezi olması amaçlanan merkezin Türkiye'nin dünyaya açılan bir penceresi olarak marka bir uluslararası askeri kuruluş olması hedefleniyor.

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