Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin NATO'ya şantaj yaptığı iddiası kabul edilemez"
Son Dakika Dünya 'Türkiye'nin NATO'ya şantaj yaptığı iddiası kabul edilemez' - Son Dakika Dünya

"Türkiye'nin NATO'ya şantaj yaptığı iddiası kabul edilemez"

6 saat önce

Türkiye'nin, YPG hususunda kendi safında yer almadığı için NATO'nun savunma planlarını engellediği iddiasına yalanlama geldi. Türk güvenlik kaynakları, Ankara'nın 'Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını veto ederek NATO'ya şantaj yaptığı' iddialarını reddettiğini bildirdi.

Türkiye'nin, YPG hususunda kendi safında yer almadığı için NATO'nun savunma planlarını engellediği iddiasına yalanlama geldi.


Türk güvenlik kaynakları, Ankara'nın 'Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını veto ederek NATO'ya şantaj yaptığı' iddialarını reddettiğini bildirdi.

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Türkiye, Ankara, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:25 
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