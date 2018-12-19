Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Neredeyse Tu¨m İddiaları Haklı Bulundu"

Türkiye'nin Neredeyse Tu¨m İddiaları Haklı Bulundu"

2 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) sonuçlanan panel kararına ilişkin, "Panel, Türkiye'nin neredeyse tu¨m iddialarını haklı bularak, ABD'nin petrol ve hat boruları ihracatımıza uyguladıgˆı telafi edici vergilerin DTO¨ anlas¸malarına ve kurallarına aykırı oldugˆunu...

Türkiye'nin Neredeyse Tu¨m İddiaları Haklı Bulundu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) sonuçlanan panel kararına ilişkin, "Panel, Türkiye'nin neredeyse tu¨m iddialarını haklı bularak, ABD'nin petrol ve hat boruları ihracatımıza uyguladıgˆı telafi edici vergilerin DTO¨ anlas¸malarına ve kurallarına aykırı oldugˆunu teyit etmis¸tir." ifadesini kullandı.

Pekcan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin uzun su¨redir Türkiye mens¸eli petrol borularında su¨bvansiyon oldugˆu iddiasıyla ihracatta yüzde 15'e varan oranda telafi edici vergi uyguladığını anımsattı.

DTÖ Anlas¸mazlıkların Halli Mekanizması kapsamında Türkiye'nin talebiyle ABD'ye kars¸ı kurulan "ABD-C¸es¸itli Tu¨p ve Borulara Uygulanan Telafi Edici O¨nlemler" paneli nihai raporunun du¨n DTO¨ tarafından yayımlanarak resmen kamuoyuyla paylas¸ıldığını bildiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Panel, Türkiye'nin neredeyse tu¨m iddialarını haklı bularak, ABD'nin petrol ve hat boruları ihracatımıza uyguladıgˆı telafi edici vergilerin DTO¨ anlas¸malarına ve kurallarına aykırı oldugˆunu teyit etmis¸tir. Bo¨ylece, ABD'ye kars¸ı DTO¨'de bu c¸ok o¨nemli ve haklı davamızı kazanmakla c¸elik ihracatc¸ılarımız ve u¨lkemizin menfaatlerini korumaya kararlı oldugˆumuzu, DTO¨ sistemine olan gu¨ven ve inancımızı da yinelemis¸ olduk. Panel, ABD'nin panelin değerlendirmesi dıs¸ında bırakmaya c¸alıs¸tıgˆı konuların neredeyse tamamını c¸alıs¸ma alanında kabul etmis¸tir."

"Demir c¸elik u¨reticilerinin menfaatlerini korumaya kararlıyız"

Pekcan, ayrıca ABD'nin OYAK, ERDEMI·R ve İSDEMI·R'e ilis¸kin kamu kurumu tespitiyle ilgili olarak, davaya konu edilen do¨rt sorus¸turma su¨recinde de bunlara yo¨nelik kamu kurumu bulgularının usulu¨ne uygun yapılmadıgˆı, ayrıca, "kamu kurumu" tespitlerini gerekc¸elendiremedigˆine hu¨kmedildiğini aktardı.

Panelin, söz konusu kurumlar tarafından sorus¸turmaya tabi firmalara fayda sagˆlanıp sagˆlanmadıgˆı hususunda, ABD'nin bu şirketlerin kamu kurumu oldugˆuna dair iddialarını usulsu¨z ve hukuki dayanaktan yoksun buldugˆundan, karar vermeye gerek go¨rmediğini belirten Pekcan, "Panel, s¸ikayete konu edilen su¨bvansiyon sorus¸turmalarında belirli bir su¨bvansiyonun mevcudiyetinin ABD tarafından ortaya konulmadığını da kararlaştırmıştır. Diğer taraftan ABD'nin su¨bvansiyona tabi ithal u¨ru¨nlerle, su¨bvansiyona tabi olmayan ithal u¨ru¨nleri birles¸tirerek zarar tespiti yapmasıyla ilgili olarak da Panel, ABD'yi haksız bulmus¸tur." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, bu sonuc¸lar c¸erc¸evesinde panelin, ABD'ye mevcut ticari o¨nlemlerini DTÖ anlaşmaları çerçevesindeki yu¨ku¨mlu¨lu¨kleriyle uygun hale getirmesini tavsiye ettiğini bildirdi.

Öte yandan ABD'nin geçen aylarda Türkiye ile 9 u¨lkenin demir c¸elik u¨ru¨nleri ihracatına yo¨nelik uygulamaya bas¸ladıgˆı ilave gu¨mru¨k vergilerine kars¸ı, DTO¨'de bas¸lattıkları Anlas¸mazlıkların Halli su¨recinde Panel Heyeti'nin oluşturulması as¸amasına gelindiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı olarak bu su¨reci de dikkatle takip ettiklerine ve yo¨nettiklerine işaret eden Pekcan, Bakanlık olarak demir c¸elik u¨reticilerinin menfaatlerini DTÖ kuralları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde korumaya kararlı olduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:05 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi
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