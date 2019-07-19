Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin net UYP açığı 323,1 milyar dolar
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Türkiye'nin net UYP açığı 323,1 milyar dolar

48 dakika önce

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mayısta 239,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 562,2 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin net UYP açığı 323,1 milyar dolar, System.String[]
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mayısta 239,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 562,2 milyar dolar oldu.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:32 
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