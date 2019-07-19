Türkiye'nin net UYP açığı 323,1 milyar dolar
48 dakika önce
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mayısta 239,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 562,2 milyar dolar oldu.
Türkiye
'nin yurt dışı varlıkları mayısta 239,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 562,2 milyar dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:32
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