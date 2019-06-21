Türkiye'nin net UYP açığı 333 milyar dolar
30 dakika önce
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, Nisan sonunda -332,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:18
'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, Nisan sonunda -332,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
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