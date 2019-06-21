Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin net UYP açığı 333 milyar dolar
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Türkiye'nin net UYP açığı 333 milyar dolar

30 dakika önce

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, Nisan sonunda -332,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin net UYP açığı 333 milyar dolar, System.String[]
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, Nisan sonunda -332,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:18 
Türkiye, Ekonomi
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