Türkiye'nin net UYP açığı 351,5 milyar dolar oldu
8 dakika önce
Türkiye'nin temmuz ayında yurt dışı varlıkları 244,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 596,2 milyar dolar oldu.
Türkiye'nin temmuz ayında yurt dışı varlıkları 244,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 596,2 milyar dolar oldu. Böylece, net UYP açığı temmuzda 351,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:25
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