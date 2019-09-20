Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin net UYP açığı 351,5 milyar dolar oldu
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Türkiye'nin net UYP açığı 351,5 milyar dolar oldu

8 dakika önce

Türkiye'nin temmuz ayında yurt dışı varlıkları 244,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 596,2 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin net UYP açığı 351,5 milyar dolar oldu, System.String[]

Türkiye'nin temmuz ayında yurt dışı varlıkları 244,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 596,2 milyar dolar oldu. Böylece, net UYP açığı temmuzda 351,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:25 
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