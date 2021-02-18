(DRONE) - Aladağlar Milli Parkı'nda kış - Son Dakika

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan ve zirvedeki kar kütleleri ile buzullardan beslenen Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, 2 gündür etkili olan kar dolayısıyla kartpostallık görünüme büründü.

Kayseri kent merkezine 190 kilometre, Adana'nın Aladağ ile Kozan ilçelerine de 40 kilometre uzaklıkta olan ve 500 metrekarelik alanda 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, misafirlerine kışın da görsel şölen sunuyor.

Şelaleler, Kayseri'nin yanı sıra diğer illerden de gelen doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.