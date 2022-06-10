Görüşmede, Büyükelçi Arı, Türkiye ve Nijer arasında siyasi, ekonomik, ticaret, sağlık, yatırımlar ve savunma sanayi alanında kaydedilen somut gelişmeler ile Türk kurum ve sivil toplum kuruluşlarının Nijer'deki faaliyetleri hakkında Cumhurbaşkanı Bazoum'a güncel bilgi sundu.

Kaynak: AA

Türkiye, Nijer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'dan Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum'a veda ziyareti - Son Dakika

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