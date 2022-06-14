Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'ya Nijer Devlet Liyakat Nişanı verildi - Son Dakika
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Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'ya Nijer Devlet Liyakat Nişanı verildi

14.06.2022 22:51
Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'ya Nijer Devlet Liyakat Nişanı verildi

Nijer'deki görevi sona eren Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un talimatlarıyla Nijer Devlet Liyakat Nişanı'yla taltif edildi.

Nijer'deki görevi sona eren Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un talimatlarıyla Nijer Devlet Liyakat Nişanı'yla taltif edildi.

Nijer Dışişleri ve İş Birliği Bakanlığında düzenlenen törenle, Büyükelçi Arı'ya Nijer Devlet Liyakat Nişanı takdim edildi.

Törende konuşan Nijer Dışişleri ve İş Birliği Bakanı Vekili, Adalet Bakanı Ikta Abdoulaye Mohamed, iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde her alanda gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getirerek, gelecek dönemde mevcut iş birliği potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Ikta, dost ve kardeş ülkeler olan Nijer ve Türkiye'nin halklarının ikili ilişkilerin daha ileriye taşınmasını istediğini kaydetti.

Törene, Enerji ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Ibrahim Yacouba, Sanayi ve Gençlerin Girişimciliği Bakanı Gourouza Magagi Salamatou, Ulaştırma Bakanı Oumarou Malam Alma, İnsani Yardım ve Afet Yönetimi Bakanı Laouan Magagi, Maliye Bakanlığı nezdinde

Bütçeden Sorumlu Delege Bakan Tchousso Rahamatou Oumarou Tchiany ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Niamey'de yerleşik büyükelçiler ve uluslararası örgütlerin temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'ya Nijer Devlet Liyakat Nişanı verildi
Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'ya Nijer Devlet Liyakat Nişanı verildi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'ya Nijer Devlet Liyakat Nişanı verildi - Son Dakika

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