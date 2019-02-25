Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Nihai Hedefi Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bir Dünya"

Türkiye'nin Nihai Hedefi Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bir Dünya"

23 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin nihai hedefinin nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Nihai Hedefi Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bir Dünya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin nihai hedefinin nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.

"Silahsızlanma, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve silah kontrolü küresel güvenlik ve barış için kritik öneme sahip." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgesinde çok sayıda risk ve tehditle karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, "Suriye'deki savaş neredeyse 9. yılına girerken aynı anda DEAŞ, PKK/PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı mücadele veriyoruz." dedi.

"Eşsiz bir platform"

Silahsızlanma Konferansı'nın 40 yıl önce küresel güvenliğin birçok zorlukla karşı karşıya geldiği bir tarihte kurulduğunu anımsatan Çavuşoğlu, Konferans'ın özellikle kitle imha silahlarıyla ilgili meseleleri ele almak için eşsiz bir platform olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, nükleer silahsız bir dünya hedefinin ancak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) başarılı ve evrensel bir şekilde uygulanmasıyla gerçekleşebileceğini vurguladı. Bu konudaki ortak taahhütlerin gereği olarak "Ortadoğu'daki kitle imha silahlarına yönelik" uluslararası konferansın toplanması tavsiyesinde bulundu.

Kitle imha silahlarıyla ilgili olarak günümüzde uluslararası güvenliğin temel taşları anlaşmaların müzakere edildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin nihai hedefinin nükleer silahlarlardan arındırılmış bir dünya olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Silahsızlanma Konferansı'nın 2018'deki son başkanlığını üstlendiğini anımsatarak, "Herkesin kabul edebileceği sağlam bir rapor hazırlamak için çok çalıştık." dedi.

Çok taraflılığın önemine önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, Konferans'a üye ülkelere yapıcı bir iş birliğiyle silahsızlanma çalışmalarına katkıda bulunma çağrısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:21 Kaynak: AA

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