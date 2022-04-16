Türkiye'nin nohut depolarından Kırşehir'de tohumlar toprakla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin nohut depolarından Kırşehir'de tohumlar toprakla buluştu

16.04.2022 11:37

Türkiye'de nohut üretiminde önemli yere sahip olan Kırşehir'de, geçen yıl kuraklığın etkisiyle verim alamayan çiftçiler, bu sene umutla ekime başladı.

Türkiye'de nohut üretiminde önemli yere sahip olan Kırşehir'de, geçen yıl kuraklığın etkisiyle verim alamayan çiftçiler, bu sene umutla ekime başladı.

En fazla nohut üretiminin gerçekleştirildiği Kaman ilçesi ağırlıklı olmak üzere il genelinde bu yıl yaklaşık 450 bin dekar alanda ekim yapılıyor.

Geçen yıl kurak geçen sezona rağmen 45 bin ton verim elde edilen kentte, ülkedeki nohut üretiminin yaklaşık yüzde 15'i karşılandı.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, AA muhabirine, Kırşehir'in, Ankara ve Yozgat ile en fazla nohut üretilen ilk 3 il arasında yer aldığını söyledi.

Nisan ayı itibarıyla nohut ekiminin merkez Irmakbucağı bölgesi ve Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki köylerde başladığını belirten Purcu, ay sonuna kadar sürecek ekimin Çiçekdağı, Boztepe ve Akçakent gibi yüksek kesimlerde devam edeceğini kaydetti.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle nohut üreticisinin sıkıntılı bir sezon geçirdiğini vurgulayan Purcu, bu sene etkili olan yağışların nisan ve mayısta da devam etmesi halinde bereketli bir hasat dönemi yaşanacağını dile getirdi.

Çiftçilere bol ve bereketli sezon dileyen Purcu, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ilçeler dahil Kırşehir'de yaklaşık 450 bin dekara nohut ekildi. Kuraklıktan dolayı pek sonuç alınamadı. Bu sene de aynı alan kadar ekim yapılıyor. Geçen yıla göre yağışlar daha iyi olduğu için inşallah verim de bu sene daha iyi olur. Toprak yapısı ve iklim özellikleri itibarıyla Kırşehir, özellikle de Kaman ilçesi nohut üretimine elverişli. Şehrimiz nohut ekiminde Türkiye'de üçüncü sırada. İlimizde de Kaman ilçemiz biraz daha avantajlı ve verimli. Bu yüzden daha yoğun ekim yapılıyor."

Kaman ilçesine bağlı Aydınlar köyünde çiftçilik yapan Raşit Akkoç da yaklaşık 160 dekar alanda nohut ekimine başladığını aktardı.

Bu yıl umutlu olduğunu vurgulayan Akkoç, "Bu sene kışımız iyi geçti. Nohut ekimimize başladık. Bir sene arpa ektiğimiz yere diğer yıl nohut ekiyoruz. İnşallah ürünümüz bereketli olur." diye konuştu.

Türkiye'nin nohut depolarından Kırşehir'de tohumlar toprakla buluştu
Türkiye'nin nohut depolarından Kırşehir'de tohumlar toprakla buluştu
Türkiye'nin nohut depolarından Kırşehir'de tohumlar toprakla buluştu

YORUMLAR
500
Başkentli çiftçiye nohut tohumu desteğine başlandı Başkentli çiftçiye nohut tohumu desteğine başlandı Emet'te Küreci cinsi elma fidanları toprakla buluştu Emet'te Küreci cinsi elma fidanları toprakla buluştu

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin nohut depolarından Kırşehir'de tohumlar toprakla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
12:42 Adana'da polise silahlı saldırı: Zanlı yakalandı
12:35 Bakan Nebati Amerika yolcusu, 3 önemli toplantıya katılacak
12:32 ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi
12:24 Muhammet'in ölümüne neden olan alkollü sürücü, 5 yıl hapisle tahliye edildi! Acılı anne: Evladımın bedeli sadece 6 ay hapis mi?
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 12:55:46. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin nohut depolarından Kırşehir'de tohumlar toprakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement