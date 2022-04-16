Türkiye'nin nohut depolarından Kırşehir'de tohumlar toprakla buluştu - Son Dakika

Türkiye'de nohut üretiminde önemli yere sahip olan Kırşehir'de, geçen yıl kuraklığın etkisiyle verim alamayan çiftçiler, bu sene umutla ekime başladı.

En fazla nohut üretiminin gerçekleştirildiği Kaman ilçesi ağırlıklı olmak üzere il genelinde bu yıl yaklaşık 450 bin dekar alanda ekim yapılıyor.

Geçen yıl kurak geçen sezona rağmen 45 bin ton verim elde edilen kentte, ülkedeki nohut üretiminin yaklaşık yüzde 15'i karşılandı.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, AA muhabirine, Kırşehir'in, Ankara ve Yozgat ile en fazla nohut üretilen ilk 3 il arasında yer aldığını söyledi.

Nisan ayı itibarıyla nohut ekiminin merkez Irmakbucağı bölgesi ve Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki köylerde başladığını belirten Purcu, ay sonuna kadar sürecek ekimin Çiçekdağı, Boztepe ve Akçakent gibi yüksek kesimlerde devam edeceğini kaydetti.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle nohut üreticisinin sıkıntılı bir sezon geçirdiğini vurgulayan Purcu, bu sene etkili olan yağışların nisan ve mayısta da devam etmesi halinde bereketli bir hasat dönemi yaşanacağını dile getirdi.

Çiftçilere bol ve bereketli sezon dileyen Purcu, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ilçeler dahil Kırşehir'de yaklaşık 450 bin dekara nohut ekildi. Kuraklıktan dolayı pek sonuç alınamadı. Bu sene de aynı alan kadar ekim yapılıyor. Geçen yıla göre yağışlar daha iyi olduğu için inşallah verim de bu sene daha iyi olur. Toprak yapısı ve iklim özellikleri itibarıyla Kırşehir, özellikle de Kaman ilçesi nohut üretimine elverişli. Şehrimiz nohut ekiminde Türkiye'de üçüncü sırada. İlimizde de Kaman ilçemiz biraz daha avantajlı ve verimli. Bu yüzden daha yoğun ekim yapılıyor."

Kaman ilçesine bağlı Aydınlar köyünde çiftçilik yapan Raşit Akkoç da yaklaşık 160 dekar alanda nohut ekimine başladığını aktardı.

Bu yıl umutlu olduğunu vurgulayan Akkoç, "Bu sene kışımız iyi geçti. Nohut ekimimize başladık. Bir sene arpa ektiğimiz yere diğer yıl nohut ekiyoruz. İnşallah ürünümüz bereketli olur." diye konuştu.