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Türkiye'nin "nohut deposu" Kırşehir'de hasat devam ediyor - Son Dakika

Türkiye'nin "nohut deposu" Kırşehir'de hasat devam ediyor

02.08.2021 17:53
Türkiye'nin

Türkiye'de en fazla nohut ekiminin yapıldığı Kırşehir'de hasat sürüyor.

Türkiye'de en fazla nohut ekiminin yapıldığı Kırşehir'de hasat sürüyor.

Kentte yaklaşık 535 bin dekar alanda ekimi yapılan nohut, en fazla Kaman ilçesinde yetiştiriliyor.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, AA muhabirine, Kaman'ın Ömerhacılı köyünde hasat yapan çiftçileri ziyaret ederek bilgi aldığını söyledi.

Kuraklıktan dolayı bu yıl hasatta biraz sıkıntı yaşandığını ancak ekim alanlarında bir azalma olmadığını belirten Seçen, ekim alanı bakımından Kırşehir'in Türkiye'de birinci sırada geldiğini aktardı.

Türkiye'nin nohut üretiminin yüzde 12,6'sının Kırşehir'den karşılandığını vurgulayan Seçen, "Çiftçilerimiz nadas alanlarını nohut ekerek değerlendiriyor. Hasadımız bölgesel duruma ve kot farkına göre bir ay daha sürebilir. Irmakbucağı gibi bazı bölgelerde erkencilikten dolayı hasat bitti. Kaman civarında bitmek üzere. Rakımı biraz daha yüksek ilçelerde hasat biraz daha ötelenir. Muhtemelen bir ay içerisinde biter." diye konuştu.

Türkiye'nin nohut deposu Kırşehir'de hasat devam ediyor
Türkiye'nin nohut deposu Kırşehir'de hasat devam ediyor
Türkiye'nin nohut deposu Kırşehir'de hasat devam ediyor
Türkiye'nin nohut deposu Kırşehir'de hasat devam ediyor
Türkiye'nin nohut deposu Kırşehir'de hasat devam ediyor

Kırşehir, Türkiye, Tarım, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 'nohut deposu' Kırşehir'de hasat devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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