Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğine atama
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Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğine atama

11 dakika önce

Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu'nun atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğine atama, System.String[]
Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu'nun atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu atandı.
Nuakşot Büyükelçisi Mehmet Bilir ise merkeze alındı.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:30 Kaynak: AA
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