Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğine atama
11 dakika önce
Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu'nun atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Moritanya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:30 Kaynak: AA
İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem
Kahyaoğlu'nun atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu atandı.
Nuakşot Büyükelçisi Mehmet Bilir
ise merkeze alındı.
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