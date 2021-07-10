Türkiye'nin Nüfus Haritası - Son Dakika

Bakanlığımız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden bağımsız olarak, Adres Kayıt Sistemi esas alınarak hazırlanan nüfus haritasına göre; Türkiye'de nüfus yoğunluğu en yüksek bölge 24. 899. 126 kişinin yaşadığı Marmara, en düşük bölge ise 6. 513. 106 kişinin yaşadığı Doğu Anadolu. İç Anadolu Bölgesi'nin nüfusu 12. 896. 255, Akdeniz Bölgesi'nin nüfusu 10. 584. 506, Ege Bölgesi'nin nüfusu 10. 477. 153, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin nüfusu 8. 576. 391, Karadeniz Bölgesi'nin nüfusu ise 7. 696. 132. En Fazla Nüfus İstanbul'da, En Az Nüfus Bayburt'ta İllere göre nüfus dağılımında ilk sırada 14. 820. 355 kişinin yaşadığı İstanbul yer alıyor. İstanbul'u, 5. 452. 320 nüfus ile Ankara, 4. 308. 112 nüfus ile İzmir, 3. 060. 177 nüfus ile Bursa, 2. 442. 488 nüfus ile Antalya takip ediyor. Türkiye'nin en az nüfusa sahip illeri arasında 78. 324 ile Bayburt, 88. 534 ile Tunceli, 94. 586 ile Ardahan ve 138. 632 ile Kilis yer alıyor. Kadın-erkek dağılımına göre ise; Marmara'da 12. 483. 740 erkek, 12. 415. 386 kadın yaşıyor. İç Anadolu'da 6. 407. 291 erkek, 6. 488. 964 kadın, Akdeniz'de 5. 214. 804 erkek, 5. 269. 702 kadın, Güneydoğu Anadolu'da 4. 333. 219 erkek, 4. 243. 172 kadın, Karadeniz'de 3. 828. 053 erkek, 3. 868. 079 kadın, Doğu Anadolu'da 3. 308. 921 erkek, 3. 204. 185 kadın nüfusu bulunuyor. 80 Yaş Üstü Nüfus 80 yaş ve üstü nüfusun en yüksek olduğu bölge, 429. 781 ile Marmara. Marmara'yı, 267. 637 kişi ile Ege, 264. 426 kişi ile İç Anadolu, 244. 535 kişi ile Karadeniz, 185. 443 kişi ile Akdeniz, 97. 588 kişi ile Doğu Anadolu bölgeleri izliyor. 80 yaş ve üstü nüfusun en düşük olduğu bölge ise 88. 511 ile Güneydoğu Anadolu. 17 Yaş Altı Nüfus

Türkiye'deki 0-17 yaş aralığının bölgelere dağılımı da nüfus haritasında yer alıyor. En yüksek genç nüfus 6. 076. 943 ile Marmara'da yaşıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 3. 300. 970, İç Anadolu Bölgesi'nde 3. 194. 725, Akdeniz Bölgesi'nde 2. 921. 000, Ege Bölgesi'nde 2. 322. 319, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2. 169. 800, Karadeniz'de 1. 659. 409 kişi 0-17 yaş aralığında bulunuyor.