Türkiye'nin nüfusu 1 yılda 1 milyondan fazla arttı: 83 milyonu geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'nin nüfusu 1 yılda 1 milyondan fazla arttı: 83 milyonu geçti - Son Dakika Dünya

Türkiye'nin nüfusu 1 yılda 1 milyondan fazla arttı: 83 milyonu geçti

6 saat önce

Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, yıllık nüfus artışı binde 13,9'a geriledi.

Türkiye'nin nüfusu 1 yılda 1 milyondan fazla arttı: 83 milyonu geçti, System.String[]

Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, yıllık nüfus artışı binde 13,9'a geriledi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları"nı açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:38 
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