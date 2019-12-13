Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Uyanık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Uyanık, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması katıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Uyanık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması katıldı

6 saat önce

NUR Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve Kazakistan Milli Müze Müdürü Arıstanbek Muhamediulı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Uyanık, AA'nın

NUR Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve Kazakistan Milli Müze Müdürü Arıstanbek Muhamediulı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Uyanık, "Haber" kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", "Yaşam" kategorisinde, Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", "Spor" kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraflardan çok etkilendiğini söyleyen Uyanık, "AA'nın foto muhabirlerini, profesyonelliklerini, fotoğraflarının kalitesini, o anı yaklamalarını ve duygularını katarak bu profesyonelliği bu şekilde yansıtmaları nedeniyle kutluyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Uyanık, tüm fotoğrafları beğendiğini ve aralarında seçim yapmakta zorlandığını dile getirerek, özellikle Suriye'de yaşananları çarpıcı şekilde ortaya koyan fotoğraftan etkilendiğini ifade etti.

Çıldır Gölü'ndeki atlıların yansıması fotoğrafının, sanki bir tabloyu izliyormuş hissi yarattığını söyleyen Uyanık, "Fotoğraf gerçekten profesyonellik içeriyor. Görsel olarak da çok hoşuma gitti." dedi.

Kazakistan Milli Müze Müdürü Muhamediulı da "Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" "Spor" kategorisinde de Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Muhamediulı, fotoğraflarda barışın simgesi ve eğitime olan sevgiyi gördüğünü, bu karelerin arkasında ciddi emek olduğunu ifade etti.

Kazakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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