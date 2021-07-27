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Türkiye'nin ocak-haziran dönemi ihracatına Bursa'dan 7,5 milyar dolarlık katkı geldi - Son Dakika

Türkiye'nin ocak-haziran dönemi ihracatına Bursa'dan 7,5 milyar dolarlık katkı geldi

27.07.2021 11:11
Türkiye'nin ocak-haziran dönemi ihracatına Bursa'dan 7,5 milyar dolarlık katkı geldi, System.String[]

Türkiye'nin özellikle otomotiv ve tekstil alanındaki "sanayi üssü" Bursa'dan ocak-haziran döneminde ülke ihracatına 7 milyar 473 milyon 73 bin dolarlık katkı sağlandı.

Türkiye'nin özellikle otomotiv ve tekstil alanındaki "sanayi üssü" Bursa'dan ocak-haziran döneminde ülke ihracatına 7 milyar 473 milyon 73 bin dolarlık katkı sağlandı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 6 ayında Türkiye'nin ihracatı 104 milyar 982 milyon 69 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada bulunan Bursa'dan yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 7,81'ini oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde yaklaşık 200 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderilen Bursa'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,6 artarak 7 milyar 473 milyon 73 bin dolara ulaştı.

Bursa'dan en fazla ihracat Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın 6 ayında dış satım, ocak-haziran 2020'ye göre yüzde 48,6'lık artışla 750 milyon 800 bin dolardan 1 milyar 115 milyon 920 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Fransa'ya gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 38,5 artarak 612 milyon 563 bin dolardan 848 milyon 475 bin dolara çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde 391 milyon 365 bin dolarlık ürün satılan İtalya'ya ihracat da yüzde 61,7 artarak 632 milyon 713 bin dolar oldu. İtalya bu rakamla üçüncü sırada yer aldı.

İhracatı otomotiv sektörü sırtladı

Bursa'nın dış satımının yaklaşık yarısını otomotiv sektörü yaptı. Otomotiv endüstrisinin ocak-haziran dönemindeki ihracatından 3 milyar 633 milyon 468 bin dolar gelir elde edildi.

Otomotivin ardından kent ihracatına en fazla katkıyı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü sağladı. Sektör temsilcileri 6 aylık süreçte 794 milyon 230 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Üçüncü sırada yer alan tekstil ve ham maddeleri sektöründe üretim yapan sanayiciler ise 574 milyon 939 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bursa'nın ocak-haziran ihracatına, makine ve aksamları sektörü 444 milyon 377 bin, çelik sektörü 394 milyon 411 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 368 milyon 461 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 331 milyon 227 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü ise 289 milyon 296 bin dolar katkıda bulundu.

Türkiye, Haziran, Bursa, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ocak-haziran dönemi ihracatına Bursa'dan 7,5 milyar dolarlık katkı geldi - Son Dakika Ekonomi


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