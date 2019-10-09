Türkiye'nin olası operasyonu karşısında YPG'nin seçenekleri
19 dakika önce
Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin olası askeri operasyonu karşısında YPG’nin ne yapacağı kilit önem taşıyor.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan bölgeye yönelik olası askeri operasyonu karşısında bölgede tansiyon giderek artarken, Suriye Demokratik Güçleri'ndeki öncü güç olan YPG'nin ne yapacağı konusu kilit önem taşıyor.
Kraliyet Birleşik Hizmetler Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (RUSI) bünyesinde kıdemli araştırmacı ve Ortadoğu uzmanı Ziya Meral'e göre YPG'nin bu süreçte seçeneği belli Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:51
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