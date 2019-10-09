Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin olası operasyonu karşısında YPG'nin seçenekleri
Son Dakika Dünya Türkiye'nin olası operasyonu karşısında YPG'nin seçenekleri

Türkiye'nin olası operasyonu karşısında YPG'nin seçenekleri

19 dakika önce

Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin olası askeri operasyonu karşısında YPG’nin ne yapacağı kilit önem taşıyor.

Türkiye'nin olası operasyonu karşısında YPG'nin seçenekleri, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan bölgeye yönelik olası askeri operasyonu karşısında bölgede tansiyon giderek artarken, Suriye Demokratik Güçleri'ndeki öncü güç olan YPG'nin ne yapacağı konusu kilit önem taşıyor.


Kraliyet Birleşik Hizmetler Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (RUSI) bünyesinde kıdemli araştırmacı ve Ortadoğu uzmanı Ziya Meral'e göre YPG'nin bu süreçte seçeneği belli Açıklaması

Euronews.com'da Görüntüle

Fırat Nehri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kısa süre içinde ÖSO ile birlikte Türkiye-Suriye sınırını geçeceğiz Terör örgütü YPG/PKK sözcüsü: ABD'nin güvenilirliği sarsıldı, Esad ile ittifak yapabiliriz Suriye'den çekilme kararı sonrası Trump "çok gizli" toplantıya çağrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 08:10:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin olası operasyonu karşısında YPG'nin seçenekleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]