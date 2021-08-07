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Türkiye'nin olimpik madalya sayısı 104'e çıktı - Son Dakika

Türkiye'nin olimpik madalya sayısı 104'e çıktı

07.08.2021 15:38
Türkiye'nin olimpik madalya sayısı 104'e çıktı, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karateci Uğur Aktaş'ın elde ettiği üçüncülükle Türkiye'nin toplam olimpik madalya sayısı 104'e çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karateci Uğur Aktaş'ın elde ettiği üçüncülükle Türkiye'nin toplam olimpik madalya sayısı 104'e çıktı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Türkiye, Tokyo 2020'de ilk 14 günde okçulukta Mete Gazoz ile altın, karatede Eray Şamdan ile gümüş madalya kazandı. Tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp, Yasemin Adar ve Taha Akgül, cimnastikte ise Ferhat Arıcan, karatede Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban, bronz madalya kazandı. Oyunlar öncesi 91 olan madalya sayısı, burada alınan derecelerle 101'e taşındı.

Oyunların 15. gününde ise iki kadın milli boksörden madalya geldi. Önce 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazanırken, sonrasında 69 kiloda da Busenaz Sürmeneli altın madalyaya ulaştı. Buse Naz Çakıroğlu'nun başarısı 102, Busenaz Sürmeneli'nin kürsüsü ise 103. olimpik madalya olarak Türk spor tarihine geçti.

Günün son madalyasını ise karateci Uğur Aktaş kazandı. Kumite +75 kiloda mücadele eden milli sporcu, elde ettiği bronz madalyayla Türkiye'nin olimpik madalya sayısını 104'e çıkardı.

Türkiye'nin Tokyo 2020'de elde ettiği madalyalar 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13'e yükseldi.

Bronz madalya sayısı 36

Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında aldığı bronz madalya sayısı 36 oldu.

Ay-yıldızlı sporcular, Tokyo 2020'de 9 kez kürsünün üçüncü basamağına çıktı. Bununla olimpiyat öncesi 27 olan bronz madalya sayısı 36'ya taşındı.

Karatede 4. madalya

Uğur Aktaş'ın kürsüsü ilk kez olimpiyatta temsil edilen karatede Türk sporcuların elde ettiği 4. madalya oldu.

Olimpiyatlarda ilk kez Tokyo'da temsil edilen karatede Türk sporcular organizasyonu 4 madalyayla tamamladı. Son 2 günde kumitede Eray Şamdan gümüş, katada Ali Sofuoğlu ile kumitede Merve Çoban ve Uğur Aktaş ise bronz madalya elde etti.

Uğur Aktaş, Türkiye, oyunlar, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye'nin olimpik madalya sayısı 104'e çıktı - Son Dakika Spor


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