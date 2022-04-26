"Türkiye'nin ömrü de uzun değildir" açıklamasında bulunan HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma başlatıldı! - Son Dakika
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"Türkiye'nin ömrü de uzun değildir" açıklamasında bulunan HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma başlatıldı!

26.04.2022 19:13
"Türkiye'nin ömrü de uzun değildir" açıklamasında bulunan HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma başlatıldı!

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın bir televizyon programında söylediği, "Türkiye'nin ömrü de uzun değildir" açıklamalarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Türkiye'nin Kuzey Irak'Taki terörist hedefleri yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin bir televizyon programında, "Türkiye'nin ömrü de uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla artık bir cebelleşme noktasına gelecektir" açıklamalarında bulunmuştu.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan söz konusu açıklamalarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan yürütülüyor.

YORUMLAR
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Halkların Demokratik Partisi, Ömer Öcalan, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin ömrü de uzun değildir' açıklamasında bulunan HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma başlatıldı! - Son Dakika


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