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Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki okul eğitime açıldı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan video Barış Pınarı Müşrifet İlköğretim Okulu'ndan görüntü Ders zilinin çalması Öğrencilerden görüntüler Öğrencilerin mutluluğu Açılış kurdelesinin kesilmesi Sınıftan görüntüler TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan...
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:14 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan video
Barış Pınarı Müşrifet İlköğretim Okulu'ndan görüntü
Ders zilinin çalması
Öğrencilerden görüntüler
Öğrencilerin mutluluğu
Açılış kurdelesinin kesilmesi
Sınıftan görüntüler TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okul, Türkiye tarafından onarılmasının ardından eğitime başladı.
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