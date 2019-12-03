Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki okul eğitime açıldı
Son Dakika Güncel Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki okul eğitime açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki okul eğitime açıldı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan video Barış Pınarı Müşrifet İlköğretim Okulu'ndan görüntü Ders zilinin çalması Öğrencilerden görüntüler Öğrencilerin mutluluğu Açılış kurdelesinin kesilmesi Sınıftan görüntüler TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan video

Barış Pınarı Müşrifet İlköğretim Okulu'ndan görüntü

Ders zilinin çalması

Öğrencilerden görüntüler

Öğrencilerin mutluluğu

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Sınıftan görüntüler TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okul, Türkiye tarafından onarılmasının ardından eğitime başladı.

Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki okul eğitime açıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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