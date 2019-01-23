Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Önceliği Suriye'nin Toprak Bütünlüğü ve Siyasi İstikrarı"

Türkiye'nin Önceliği Suriye'nin Toprak Bütünlüğü ve Siyasi İstikrarı"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'deki duruma ilişkin, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarı Türkiye'nin esas öncelikleridir.

Türkiye'nin Önceliği Suriye'nin Toprak Bütünlüğü ve Siyasi İstikrarı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'deki duruma ilişkin, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarı Türkiye'nin esas öncelikleridir. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesinde Twitter hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye-Rusya ilişkileri dahil olmak üzere bölgesel meseleleri görüşmek üzere Moskova'da olacağını belirtti.

Türkiye'nin yalnızca Suriye'deki terörizmin tüm biçimleriyle savaşmadığını ifade eden Altun, aynı zamanda yanı başındaki yıkıcı krize siyasi bir çözüm için de çalıştığını vurguladı.

Altun, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarı Türkiye'nin esas öncelikleridir. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:49 Kaynak: AA

Moskova, Fahrettin Altun, Suriye, Türkiye, Güncel
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