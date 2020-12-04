Türkiye'nin önde gelen AVM'leri HES koduna hazır

Türkiye'nin önde gelen AVM'lerine hizmet veren Securitas, HES kodu uygulamasında da teknolojiden etkin olarak yararlandı.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı veri tabanına doğrudan entegrasyonunu tamamlayan şirket, kendi geliştirdiği yazılım sayesinde anında sorgulama yapıyor.

Securitas ayrıca yapılan sorgulamaları müşterilerine anında raporlayabilme imkanına da sahip. Yapılan sorgulama sayısı ve sonuçları Securitas Kurumsal Portalı üzerinden anlık olarak müşteriye sunuluyor. Securitas'ın geliştirdiği bu yazılım ile örneğin belli bir saat aralığında AVM giriş kapılarında kaç kişinin HES kodunun sorgulandığı ve kaç kişinin riskli bulunarak içeriği alınmadığı bilgisine ulaşılarak raporlama yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Teknoloji ve Ürün Geliştirme Müdürü Alper Seyhan, ziyaretçi HES kodu sorgulama yazılımı ile el terminalleri aracılığıyla anlık sorgulama yaptıklarını belirterek, "HES kodu anlık olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılıyor ve bakanlıktan sadece riskli olup olmadığı bilgisi geliyor. Kişinin kimlik veya sair hiçbir bilgisine erişim sağlanmıyor. Kendi geliştirdiğimiz yazılım sayesinde anlık olarak sorgulama sonuçlarını anonim olarak ulaşabiliyoruz. Bu hem AVM yönetimi hem de istendiğinde Sağlık Bakanlığı için önemli bir veri olacaktır." ifadelerini kullandı.