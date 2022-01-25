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Türkiye'nin önde gelen ceza hukukçularından Uğur Alacakaptan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen ceza hukukçularından Uğur Alacakaptan son yolculuğuna uğurlandı

25.01.2022 16:10

TÜRKİYE'nin önde gelen ceza hukukçularından 88 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, son yolculuğuna uğurlandı.

TÜRKİYE'nin önde gelen ceza hukukçularından 88 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde 22 Ocak cumartesi günü yaşamını yitiren Prof. Dr. Uğur Alacakaptan için bugün Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine eşi Tülay Alacakaptan, oğulları ve torunlarının bulunduğu aile yakınları, dostları ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve hukukçular da katıldı.

"TOPLUMA MALOLMUŞ BİR İNSAN"

Uğur Alacakaptan'ın oğlu Emre Alacakaptan, "Çok ilkeli, demokrasi aşığı, özgürlükçü, eşitlikçi, hümanist, tabii hukukçuluğu malum. Topluma malolmuş bir insan. Kaybettik" dedi. Aile dostları Prof. Dr. Nazmiye Güneş, "Uğur Amca, kendi meslektaşlarına çok örnek olmasının yanında, bizlere aile dostu olarak da çok yardımcı oldu. Bizlere örnek oldu. Biz onların yolundan yürüyerek çağdaş yaşam yolunda örnek olmaya çalıştık. Çok üzgünüz" diye konuştu. Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrencisi ve stajyeri olan Nurperi İnanç, "Hayatımda tanıdığım en mükemmel insan. İnsan herkese söyleniyor ama hocam, insanlığın her yönünü taşıyan, bize her zaman ışık tutan, önder olan, bizim idolümüz ama yetişmemiz mümkün olmayan bir idol. Çok büyük bir kayıp" dedi.

EŞİ TÜLAY ALACAKAPTAN: "EN SEVDİĞİM KİŞİYİ KAYBETTİM"Eşi Tülay Alacakaptan en sevdiğim kişiyi kaybettim. Başka bir şey söyleyemeyeceğim" dedi.

BARO BAŞKANI DURAKOĞLU: "ÇOK EFSANE BİR HUKUKÇUYDU"İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ise, "Uğur Alacakaptan bir dönemin efsane hukukçusudur. Ama aynı zamanda efsane bir demokrasi mücadelesi yapan kişilerden biridir. Onu tanımak için Uğur Mumcu'nın 'Sakıncalı Piyade' isimli kitabını okumak gerekiyor. Geriye dönüp baktığınızda hukuku, demokrasi mücadelesi adına yapan, bunu yaparken de yetkin bir biçimde yapan isimlerden birisiydi. 1970'li yılların, 80'li yılların dönemeçlerinde Türkiye'de demokrasiye ara verildiği dönemlerde dahi sesini çıkarabilmeyi becerebilen bir yürekliliğe sahip birisiydi. Çok özel bir kişilikti. Çok efsane bir hukukçuydu. Ben onun yanında staj yapma imkanına onuruna eriştim. Hem de onunla birlikte bir süre çalışmıştım. Aynı büro içinde Uğur Mumcularla, Mümtaz Soysallarla birlikte olmak gibi bir şansa sahip oldum. Bunu kendim için çok büyük bir ders sayıyorum. Benim kader çizgimin belirlenmesinde çok önemli bir unsurdu. Onu hayatım boyunca unutamayacağım. Onun anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum" şeklinde konuştu.

"SAYGIN BİR İNSANDI"

CHP'li Engin Altay ise Uğur Alacakaptan'ın duayen bir hukukçu olduğunu ve siyasete önemli katkıları olduğunu, CHP'de parti meclis üyeliği ve genel sekreter yardımcılığı yaptığını ifade ederek "Ülkeye ne veririm diye ömrünü vakfetmiş, bir saygın insandı. Mekanı cennet olsun" dedi. Uğur Alacakaptan için kılınan öğle namazının ardından cenaze, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.


Türkiye'nin önde gelen ceza hukukçularından Uğur Alacakaptan son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin önde gelen ceza hukukçularından Uğur Alacakaptan son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin önde gelen ceza hukukçularından Uğur Alacakaptan son yolculuğuna uğurlandı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Zincirlikuyu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin önde gelen ceza hukukçularından Uğur Alacakaptan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin önde gelen ceza hukukçularından Uğur Alacakaptan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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