Üye Girişi
TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN CEZA HUKUKÇULARINDAN UĞUR ALACAKAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN CEZA HUKUKÇULARINDAN UĞUR ALACAKAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

25.01.2022 22:24

TÜRKİYE'nin önde gelen ceza hukukçularından 88 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, son yolculuğuna uğurlandı.

TÜRKİYE'nin önde gelen ceza hukukçularından 88 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde 22 Ocak cumartesi günü yaşamını yitiren Prof. Dr. Uğur Alacakaptan için bugün Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine eşi Tülay Alacakaptan, oğulları ve torunlarının bulunduğu aile yakınları, dostları ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve hukukçular da katıldı.

"TOPLUMA MALOLMUŞ BİR İNSAN"

Uğur Alacakaptan'ın oğlu Emre Alacakaptan, "Çok ilkeli, demokrasi aşığı, özgürlükçü, eşitlikçi, hümanist, tabii hukukçuluğu malum. Topluma malolmuş bir insan. Kaybettik" dedi. Aile dostları Prof. Dr. Nazmiye Güneş, "Uğur Amca, kendi meslektaşlarına çok örnek olmasının yanında, bizlere aile dostu olarak da çok yardımcı oldu. Bizlere örnek oldu. Biz onların yolundan yürüyerek çağdaş yaşam yolunda örnek olmaya çalıştık. Çok üzgünüz" diye konuştu. Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrencisi ve stajyeri olan Nurperi İnanç, "Hayatımda tanıdığım en mükemmel insan. İnsan herkese söyleniyor ama hocam, insanlığın her yönünü taşıyan, bize her zaman ışık tutan, önder olan, bizim idolümüz ama yetişmemiz mümkün olmayan bir idol. Çok büyük bir kayıp" dedi.

EŞİ TÜLAY ALACAKAPTAN: "EN SEVDİĞİM KİŞİYİ KAYBETTİM"

Eşi Tülay Alacakaptan en sevdiğim kişiyi kaybettim. Başka bir şey söyleyemeyeceğim" dedi.

BARO BAŞKANI DURAKOĞLU: "ÇOK EFSANE BİR HUKUKÇUYDU"

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ise, "Uğur Alacakaptan bir dönemin efsane hukukçusudur. Ama aynı zamanda efsane bir demokrasi mücadelesi yapan kişilerden biridir. Onu tanımak için Uğur Mumcu'nın 'Sakıncalı Piyade' isimli kitabını okumak gerekiyor. Geriye dönüp baktığınızda hukuku, demokrasi mücadelesi adına yapan, bunu yaparken de yetkin bir biçimde yapan isimlerden birisiydi. 1970'li yılların, 80'li yılların dönemeçlerinde Türkiye'de demokrasiye ara verildiği dönemlerde dahi sesini çıkarabilmeyi becerebilen bir yürekliliğe sahip birisiydi. Çok özel bir kişilikti. Çok efsane bir hukukçuydu. Ben onun yanında staj yapma imkanına onuruna eriştim. Hem de onunla birlikte bir süre çalışmıştım. Aynı büro içinde Uğur Mumcularla, Mümtaz Soysallarla birlikte olmak gibi bir şansa sahip oldum. Bunu kendim için çok büyük bir ders sayıyorum. Benim kader çizgimin belirlenmesinde çok önemli bir unsurdu. Onu hayatım boyunca unutamayacağım. Onun anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum" şeklinde konuştu.

"SAYGIN BİR İNSANDI"

CHP'li Engin Altay ise Uğur Alacakaptan'ın duayen bir hukukçu olduğunu ve siyasete önemli katkıları olduğunu, CHP'de parti meclis üyeliği ve genel sekreter yardımcılığı yaptığını ifade ederek "Ülkeye ne veririm diye ömrünü vakfetmiş, bir saygın insandı. Mekanı cennet olsun" dedi. Uğur Alacakaptan için kılınan öğle namazının ardından cenaze, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN CEZA HUKUKÇULARINDAN UĞUR ALACAKAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN CEZA HUKUKÇULARINDAN UĞUR ALACAKAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN CEZA HUKUKÇULARINDAN UĞUR ALACAKAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Zincirlikuyu, Türkiye, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN CEZA HUKUKÇULARINDAN UĞUR ALACAKAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
22:05 Son Dakika: THY, İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak uçuşlara başladı
22:03 Gece yarısı parkta cinsel ilişkiye giren çift, yoldan geçenlere yakalandı
22:02 Son Dakika: Burak Elmas'tan canlı yayında Galatasaray taraftarına müjde!
21:58 Ekmek almaya çıkan 79 yaşındaki adam tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti
21:52 Elmas'tan canlı yayına damga vuran sözler! Fatih Terim'e Torrent'i anlatmış ama eksik
21:35 Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!
21:15 Kılıçdaroğlu'ndan istifası istenen İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek
21:09 Müge Anlı'da "Abdestimi bozdun" diyerek kendine aşık ettiği 60 yaşındaki kadını dolandırdı
21:04 Himba Kabilesi kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç
20:55 AB: Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 22:35:53. #1.12#
SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN CEZA HUKUKÇULARINDAN UĞUR ALACAKAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement