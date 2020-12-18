Elektronik markaları Turkcell Pasaj'da buluşuyor - Son Dakika

Elektronik markaları Turkcell Pasaj'da buluşuyor

18.12.2020 10:15
Elektronik markaları Turkcell Pasaj'da buluşuyor, System.String[]

DİJİTAL operatör Turkcell, tüketici elektroniği alanında hızla büyüyen e-ticaret pazarında yerini aldı.

DİJİTAL operatör Turkcell, tüketici elektroniği alanında hızla büyüyen e-ticaret pazarında yerini aldı. 'Güvenli online alışveriş' hedefiyle yola çıkan Turkcell Pasaj adını taşıyan elektronik pazar yeri platformunda, telefondan süpürgeye, hobi ürünlerinden bilgisayara kadar binlerce ürün yer alıyor. Kullanıcılara hızlı teslimat ile esnek ödeme seçenekleri sunulan Turkcell Pasaj'da, kolay iptal ve iade hakkı da bulunuyor.

Turkcell, son dönemde müşterilerinin artan online alışveriş taleplerine güvenli ve kolay bir çözüm sunmak için 'Turkcell Pasaj' adında yeni bir teknolojik pazar yeri açtığını duyurdu. Turkcell Pasaj'da, hem dünyaca ünlü elektronik markalarının hem de Türkiye'nin önde gelen tedarikçilerinin ürünleri bulunuyor. Turkcell Pasaj'da yapay zeka altyapısıyla müşteriye özel kişiselleştirilmiş teklifler de yer alıyor. Dijital Operatör ve www.turkcell.com.tr üzerinden ulaşılabilen 'Turkcell Pasaj'da akıllı telefon, yeni nesil teknolojiler, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, oyun bilgisayarları, sporcu ürünleri, müzik ve hobi ürünleri olmak üzere binlerce çeşit elektronik ürün Turkcell güvencesiyle müşterilere sunuluyor.

"MÜŞTERİLERİMİZ BİNLERCE ÜRÜNE TURKCELL GÜVENCESİYLE ULAŞABİLECEK"

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, pandemi döneminde müşterilerinin alışveriş için online kanallara daha fazla yöneldiğini belirtti. Özdal, "Pandemi sürecinde online alışverişte yaşanan yükselişle birlikte kullanıcılarda ortaya çıkan güven ihtiyacını gördük ve bu alandaki varlığımızı Turkcell Pasaj'la bir üst seviyeye çıkarttık" dedi.

Turkcell'in Türkiye'nin en güvenilir markalarından birisi olduğunun altını çizen Özdal, "Günümüzde online alışverişte en önemli sorun taklit, sahte ya da garantisiz ürün sorunu. Müşterilerimiz internet üzerinden alışveriş yaparken güvenecekleri bir platforma ve kaliteli ürünlere ihtiyaç duyuyor. Satılan ürünün kalitesi ve geniş ürün yelpazesinin yanı sıra satıcının güvenilirliği de en fazla dikkat edilen konu. Turkcell Pasaj'ı müşterilerimizin güvenle alışveriş yapmalarına imkan tanımak için kurduk. "Turkcell Pasaj"ı tercih eden müşterilerimiz bundan böyle Türkiye'nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne Turkcell güvencesiyle hızla ve kolayca ulaşabilecek. Turkcell Pasaj, satış sonrası hizmetiyle de benzerleriyle arasında fark yaratacak bir platform olacak" diye konuştu.

80 MİLYONA AÇIK ELEKTRONİK PAZAR YERİ

Tüm operatör müşterilerinin de yararlanabileceği 'Turkcell Pasaj'da herkese uygun indirim seçenekleri sunuluyor. 'Turkcell Pasaj' müşterileri yakın zamanda bu platform üzerinden satın aldıkları ürünleri Türkiye genelindeki bin 300 Turkcell mağazasından da teslim alabilecekler. Bu sayede gerçek online/offline alışveriş deneyimi 'Turkcell Pasaj'da bir arada sunulacak.

AYNI GÜN TESLİMAT SEÇENEĞİ

'Turkcell Pasaj'da alışveriş yapanlara bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği de sağlanıyor. Platformdaki tüm ürünlerde ortalama kargoya verilme süresi ise 1 iş günü. Satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu ve kartondan üretilen geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor.


- İstanbul
Elektronik markaları Turkcell Pasaj'da buluşuyor
Elektronik markaları Turkcell Pasaj'da buluşuyor
Elektronik markaları Turkcell Pasaj'da buluşuyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Yapay Zeka, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Elektronik markaları Turkcell Pasaj'da buluşuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Kavga ettikleri babasını elektrik kablosuyla boğup, kardeşleriyle birlikte mağaraya gömdü Burnunu yaptırmak isterken 2 bacağından oldu! Talihsiz kadın, 1 milyon TL'lik dava ile hakkını arıyor Sokak ortasında pompalıyla eşini öldüren cani kocaya, mahkeme acımadı Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor
Marko Guduric yeniden Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric yeniden Fenerbahçe Beko'da         
10:12
MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan Rıdvan Dilmen sezonu iddialarına yanıt MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan Rıdvan Dilmen sezonu iddialarına yanıt         
09:51
Vaka sayısı düşüşe geçti, Bakan Koca'dan umut veren açıklama geldi: Tedbirler netice vermeye başladı Vaka sayısı düşüşe geçti, Bakan Koca'dan umut veren açıklama geldi: Tedbirler netice vermeye başladı         
09:26
Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil         
09:20
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı için bomba iddia: Bahçeli ayrılma zemini arıyor Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı için bomba iddia: Bahçeli ayrılma zemini arıyor         
09:13
Bakan Koca'nın işaret ettiği Diyarbakır'da kısıtlamalar meyvesini verdi: Vaka sayıları yüzde 30 düştü Bakan Koca'nın işaret ettiği Diyarbakır'da kısıtlamalar meyvesini verdi: Vaka sayıları yüzde 30 düştü         
08:36
6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak         
07:37
Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı         
07:26
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 10:46:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektronik markaları Turkcell Pasaj'da buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei