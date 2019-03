Türkiye'nin Önde Gelen Girişimcileri Bugün 'Zero To One'da

Koç Üniversitesi'nin Girişimcilik Kulübü tarafından üçüncüsü düzenlenen Zero to One "Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi", 9 Mart Cumartesi günü Rumelifeneri Kampüsü'nde yer alan Sevgi Gönül Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. İsmini girişimcilik dünyasının en önemli kitaplarından biri olan, Peter Thiel'in Zero To One'dan alan etkinlik, girişimcilik dünyasında insanları 'sıfır olmaktan bir olmaya taşımayı' amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl Webrazzi kurucusu Arda Kutsal, Onedio kurucusu Kaan Kayabalı, Seri Girişimci ve Lidyana.com CEO'su Hakan Baş, 500 Startups İstanbul General Partner Rina Onur gibi yıldız girişimcileri ağırlayan Zero To One etkinliğine bu yıl yaklaşık 600 kişi katıldı. Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Aslanoba Capital Kurucusu Hasan Aslanoba, Markafoni Kurucu Ortak Tolga Tatari, Mekan.com ve Fırsat Bu Fırsat Kurucusu Reyhan Cepik, Seri Girişimci Hakan Baş gibi iş dünyasının önde gelen konuşmacılarını ağırladı.

"Başarısızlıktan korkmayın, risk almaktan çekinmeyin"

Etkinliğin ilk konuşmasını yapan Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, başarılı bir girişimci olmanın en temel yolunun hayal kurmak ve bu hayallerle ilgili kendine söz vermek olduğunu belirtirken, kişinin yaşadığı topluma katkıda bulunması, STK'larda aktif rol olması ve alanında fark yaratması gerektiğinin altını çizdi. Bilecik, öğrencilere verdiği tavsiyelerde, "Hayallerinizin peşinden koşarken başarısızlıklardan korkmayın, risk almaktan çekinmeyin. Başarısızlık bir son değildir. Hiç düşmemek değil, düştüğü yerde kalmamaktır aslolan" dedi.

"Tek şeye odaklan, global düşün, iyi takım kur"

Etkinliğe katılanlara, Türkiye'nin mevcut ekonomik şartlarının girişimciliğin önünde bir engel olmadığını ifade eden Aslanoba Capital Kurucusu Hasan Aslanoba, "Eğitimin demokratikleştiği bir çağdayız. Örneğin, online bir eğitimle bile müthiş bir yazılımcı olabiliyorsunuz. Bu noktada önemli olan yetenek, yeteneğin sermayeyle buluşması ve filtreleme kabiliyeti" dedi. Aslanoba, girişimci olmak isteyen gençlere tek bir şeye odaklanmaları, global düşünmeleri ve iyi bir takımla ilerlemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Özgün hikayelere sahip girişimcilere ev sahipliği yapıyor

Bugüne kadar Zero to One'da bir araya gelen nitelikli konuşmacı portföyü sayesinde katılımcılar girişimciliğin farklı alanları hakkında bilgi sahibi oldu. Etkinlik başta Koç Üniversitesi öğrencileri olmak üzere Boğaziçi, İTÜ ve Sabancı gibi Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden gelen katılımcıları girişimcilik yolundaki hedeflerinde bir adım ileri taşımayı ve girişimcilik vizyonu etrafında birleştirmeyi amaçlıyor. Girişimcilik ekosistemindeki bütün parçaları bir araya getirerek genç girişimcilerin, melek yatırımcıların, girişimciliğe ilgi duyanların ve başarılı iş adamlarının etkileşim içinde bulunduğu bir ortam yaratıyor.

Etkinlik boyunca ana sahnedeki konuşmalara eş zamanlı olarak, başarılı startup'ların ve çeşitli firmaların organize ettiği workshoplara ve örnek olay incelemelerine yer verildi. Katılımcıların etkinliğe düşünsel düzeyde dahil olacağı interaktif bir ortam sağlanırken, eğitimler sayesinde de girişimcilik alanındaki becerilerin geliştirilmesine imkan sağlandı.