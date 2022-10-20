Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times meydanında hediye yağmuru - Son Dakika
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Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times meydanında hediye yağmuru

20.10.2022 18:33
Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times meydanında hediye yağmuru

Türkiye'nin önde gelen sağlık turizm acentesi Belle Vie Health Travel, New York'un ünlü Times Meydanı'ndaki organizasyonunda toplamda 5 milyon dolarlık sağlık hediye çekti dağıttı. Amerikalı vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık turizmi konusunda dünyada adından söz ettirmeyi başaran Türkiye; çeşitli organizasyon ve kampanyalarla daha çok kişiye ulaşmayı amaçlıyor. Avrupa'dan sonra ABD pazarına açılan Belle Vie Health Travel, New York Times Meydanında ünlü Nasdaq ekranında Sağlık turizmiyle ilgili reklam ve tanıtım filmi yayınlayarak 5 milyon dolar değerinde sağlık hediye çeki kampanyasını duyurdu, ardından da dev bir organizasyon gerçekleştirdi.

Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times meydanında hediye yağmuru

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİ ONURUNA YEMEK VERİLDİ

Times Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte halka sağlık ve kozmetik sektörü ile ilgili Türkiye'deki imkanlar anlatıldı.Programın sonunda toplamda 5 milyon dolar değerinde sağlık hediye çekleri dağıtıldı. Belle Vie Health Travel Şirket temsilcisi Esra Tuba Pehlivan'ın da katılım sağladığı New York Rockefeller Plaza'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onuruna verilen Tasc yemeğinde bir buluşma gerçekleşti. Program sonrası hatıra fotoğrafı çekildi. Ertesi gün New York Türkevi'nde Emine Erdoğan'ın basın toplantısında, Emine Erdoğan ve Esra Tuba Pehlivan arasında Türkiye'deki sağlık turizmi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times meydanında hediye yağmuru

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda verdiği teşvikler hem sağlık turizmi acentelerini hem de sağlık kurumlarını nitelikli hale getirdi. Türkiye devleti, sağlık turizmi alanında yurt dışından ülkemize döviz kazandırmak amacıyla hasta getiren acentelere yüzde 60-70 teşvik veriyor. Teşvikler ve artan hizmet kalitesi sayesinde Türkiye'ye gelen yabancı hasta sayısı her geçen yıl artıyor.

Organizasyondan görüntüler;

Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times meydanında hediye yağmuru
Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times meydanında hediye yağmuru
Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times meydanında hediye yağmuru
Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times Meydanı'nda hediye yağmuru
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Times Meydanı, New York, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times meydanında hediye yağmuru - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times meydanında hediye yağmuru - Son Dakika
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