Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de ekim mesaisi başladı - Son Dakika
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Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de ekim mesaisi başladı

30.03.2022 12:25
Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de ekim mesaisi başladı

Türkiye'nin önde gelen ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, üreticilerin ekim mesaisi başladı.

Türkiye'nin önde gelen ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, üreticilerin ekim mesaisi başladı.

Kış yağışlarını güzel alan kentte, toprağın tava gelmesiyle ön hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Edirne'de yaklaşık 1 milyon dönümlük alanda ayçiçeği ekimi yapılıyor.

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, kent genelinde tarlasını hazırlayan çiftçilerin ayçiçeği ekimine başladığını, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Edirneli üreticiler olarak ellerinden gelenin en iyisini yaparak tarımsal faaliyete devam ettiklerini belirten Arabacı, "Ülkemizin ihtiyacını karşılamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Hem kendi ekonomimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hava güzel gidiyor, kış yağışları güzeldi. Başlangıç için güzel bir ortam var. Belli aralıklarla yağış aldığımız bir dönem olmasını ve bereketli bir yıl temenni ediyorum." dedi.

"Ayçiçeğinde şu an için sıkıntı yok"

Arabacı, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından dünya genelinde tarım alanında sorunlar yaşandığına dikkati çekti.

Türkiye'de ayçiçeği sorunu olmadığını dile getiren Arabacı, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ayçiçeğiyle ilgili birçok polemik oluştu. Söylentiler çıktı, raflarda yağ kalmayacak denildi. Şu an için baktığımızda bu yıl böyle bir sıkıntı yok. Tabi bu savaş böyle devam ederse sonrasında ne olacak bilmiyoruz. Çünkü biz ülke ihtiyacımızın yüzde 50'sini üretiyoruz, geri kalan kısmını Rusya ve Ukrayna'dan alıyorduk. İnşallah bu savaş uzun sürmez ve bir an önce biter, önümüzdeki yıllarda bu tarz sıkıntılar olmaz."

"Türk çiftçisi olarak üretmeye devam ediyoruz"

Muratçalı köyü çiftçilerinden Şükrü Beğendik ise Edirneli üreticiler olarak en iyi ürünü yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Hava koşullarının iyi gittiğini aktaran Beğendik, "Edirneli üreticiler olarak ayçiçeği ekimine başladık. Şu an için her şey güzel gidiyor. Kış iyi geçti. Bir önceki yıllara göre güzel yağışlar aldık. Toprağın tavı çok iyi. Türk çiftçisi olarak üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Yolüstü köyü çiftçilerinden Sedat Gün de ekim mesailerinin başladığını ve yeni sezondan umutlu olduklarını vurguladı.

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Ukrayna, Türkiye, Edirne, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de ekim mesaisi başladı - Son Dakika


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