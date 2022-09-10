40 bin ton badem rekoltesi beklenen Adıyaman'da hasat başladı - Son Dakika
Üye Girişi

40 bin ton badem rekoltesi beklenen Adıyaman'da hasat başladı

10.09.2022 11:20
40 bin ton badem rekoltesi beklenen Adıyaman'da hasat başladı

Türkiye'nin önemli badem yetiştiriciliği yapılan kentlerinden Adıyaman'da bu yıl 40 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli badem yetiştiriciliği yapılan kentlerinden Adıyaman'da bu yıl 40 bin ton rekolte bekleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da 2005 yılından bu yana uygulanan özel ağaçlandırma projelerinin etkisiyle badem ağacı sayısı da rekolte de sürekli artış gösteriyor.

Badem üreticiliğinde ilk sırada yer alan kentte bu yıl zirai dona rağmen 40 bin ton rekolte hedefleniyor.

Hasadına başlanan bademde ürünler silkeleme makineleriyle dallarından tek tek düşürülüyor.

Ağaçların altına serilen filelerde biriken kabuklu bademler, burada toplanarak kabuk soyma makinelerinden geçirilip 3 gün güneşte kurutuluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, geçen yıl 39 bin ton badem üretildiğini, bu yıl ürün çiçek dönemindeyken kentte don olayı gerçekleşmesine rağmen üründe verimin iyi olduğunu ifade etti.

Kıyas, "Türkiye'de şu an birinci sıradayız. Yaklaşık 100 bin dekar badem yetiştirme alanımız var. Son 10 yılda yaklaşık 90 bin dekar badem alanı tesis edildi. Bu tesiste Orman Genel Müdürlüğünün ve Bakanlığımızın destekleri, çok büyük katkısı var." dedi.

Nurettin Kıyas, bu yılki rekoltenin 38-40 bin ton arasında gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Üreticilerden Derviş Tekli de kentte 55 dekar alanda badem üreticiliği yaptığını, sabahın erken saatlerinde badem mesaisinin başladığını anlattı.

Yılda ortalama 6 ton üretim yaptığını aktaran Tekli, "Ürünlerimizi genelde tüccarlar gelip alıyorlar. Tarım Kredi Kooperatiflerinin belirlemiş olduğu badem fiyatını esas alarak onlara satışını yapıyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden Bedriye Tekli ise eşine tarlada yardım ettiğini söyledi.

Badem üreticiliğinin zor olduğunu vurgulayan Tekli, "Burada eşime yardım ediyorum, tarla işi zor ama güzel kadın eli değince daha güzel oluyor. Burada dayanışma içerisindeyiz. Tarım sektöründe de dünyada da kadını elinin değdiği her şey güzelleşir, bereketlenir." ifadelerini kullandı.

Üniversitede okuyan Eren Songur ve Ercan Songur da çalışarak harçlıklarını çıkardıklarını, okul masraflarının bir kısmını bu parayla karşılayacaklarını dile getirdi.

YORUMLAR
500
BAKIR MUTFAK GEREÇLERİNDEN RİTİM ORKESTRASI KURDULAR BAKIR MUTFAK GEREÇLERİNDEN RİTİM ORKESTRASI KURDULAR Oltu taşını yarım asırdır ilk günkü heyecanla tespihe dönüştürüyor Oltu taşını yarım asırdır ilk günkü heyecanla tespihe dönüştürüyor Sambo Erkek Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu Sambo Erkek Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 40 bin ton badem rekoltesi beklenen Adıyaman'da hasat başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:56 Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat uygulaması açıklaması: Uygulama 1,3 trilyon liralık hacmi geçti, yatırımcı sayısı 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı
10:52 Metrobüs kazası sonrası sözleriyle tepki çeken üye için AK Parti Avcılar Gençlik Kolları'ndan ilk açıklama: Sehven hatalı cümle kullanmıştır
10:28 İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek
10:14 Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi
10:10 Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi
09:41 Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen olay! Yarışmacı, telefon jokeriyle önce sevdiği kızın babasını arayarak istedi, sonra evlenme teklifi etti
09:26 Zelenski ile bir araya gelen Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak BAYKAR fabrikasının detaylarını görüştü
09:22 İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası sonrası yaralıları ziyaret etti: Beni tanıdın değil mi bir tanem?
08:44 Pakistan'ın Sindh eyaletinde hayatı kabusa dönüştüren sel felaketi sonucu okulların yüzde 40'ı yıkıldı
08:19 Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 11:27:33. #1.11#
SON DAKİKA: 40 bin ton badem rekoltesi beklenen Adıyaman'da hasat başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement