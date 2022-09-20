Afyonkarahisar'da yaz sezonu gurbetçi yoğunluğuyla geçti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yaz sezonu gurbetçi yoğunluğuyla geçti

20.09.2022 11:16

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip kentlerinden Afyonkarahisar'da termal oteller, yaz tatilini memleketlerinde geçirmek için yurt dışından gelen gurbetçilerden yoğun talep gördü.

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip kentlerinden Afyonkarahisar'da termal oteller, yaz tatilini memleketlerinde geçirmek için yurt dışından gelen gurbetçilerden yoğun talep gördü.

Tatilciler, zengin mineralli termal sularıyla ünlü kentte, 42 derecedeki termal havuzlardan yaz kış yararlanabiliyor. Aralarında 5 yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste yerli ve yabancı turistler hem tatil yapıyor hem de tedavi oluyor.

Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra özellikle gurbetçiler kentte turizm yoğunluğu oluşmasını sağlıyor.

Kentte bu yaz, konaklamalı misafirlerin çoğu gurbetçilerden oluştu.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgını döneminde yurt dışından gelen misafirlerin tatil yapamadıklarını söyledi.

Bu yıl temmuz ayının başından ve eylül ayı başına kadar, 2 aylık sürede termal otellere gurbetçi misafirlerin ilgisinin yüksek olduğunu kaydeden Gümüşhan, "Biliyorsunuz Afyonkarahisar'da oteller hem kaliteli hem de termal suları yüzme havuzları üst düzeyde. Gelen misafirler burada dinleniyor. Yine otellerde müzik aktiviteleri ve animasyonlar da mevcut." diye konuştu.

En çok misafir Belçika'dan

Görüştükleri gurbetçilerin yüzde 99'nun memnun bir şekilde ülkelerine döndüğünü anımsatan Gümüşhan, gurbetçilerin gelecek seneyi de iple çektiklerini ifade etti.

2023 yılı için şimdiden rezervasyon yaptıranların bulunduğunu anlatan Gümüşhan, şunları söyledi:

"Bu, sevindirici bir durum. 2023 yılında en iyi hizmeti hem iç misafirlere hem de yurt dışından gelen misafirlere sunacağız. Yaz konaklamasının yüzde 70'i gurbetçi vatandaşlardı. Gelen gurbetçiler yanlarında yabancı arkadaşlarını da getiriyor. Bizim için çok önemli çünkü gelen yabancı misafirler burada memnun oldukları zaman seneye onlar da arkadaşlarını getirecek. Bu artarak devam edecektir."

Gümüşhan, bu yaz sezonunda daha çok Belçika başta olmak üzere Almanya, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen gurbetçilerin geldiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Türkiye, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yaz sezonu gurbetçi yoğunluğuyla geçti - Son Dakika

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