Zelenski'den askeri seferberlik ilan eden Rusya için çok konuşulacak talep

Dağın eteklerinde yer alan Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 7 dereceye kadar düştü.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Türkiye, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erciyes Dağı'na kar yağdı - Son Dakika

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