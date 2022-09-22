Erciyes Dağı'na kar yağdı - Son Dakika
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Erciyes Dağı'na kar yağdı

22.09.2022 09:56

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla beraber dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalığı bazı noktalarda 8 santimetreye ulaştı.

Dağın eteklerinde yer alan Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 7 dereceye kadar düştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erciyes Dağı'na kar yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes Dağı'na kar yağdı - Son Dakika
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